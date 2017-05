Nur Beck sorgt für Gefahr

Auf dem Platz merkte man die fehlende Brisanz deutlich, beide Teams wollten sich in der ersten Hälfte nicht wehtun. Die Elbestädter hatten zwar klar Feldvorteile, konnten sich aber kaum Chancen herausspielen. Halberstadt wiederum stand tief und versuchte über den schnellen Rechtsaußen Dustin Messing zu kontern, was auch ein paar Mal gelang. Allerdings kamen seine Flanken dann jeweils nicht an. In der ersten Hälfte sahen die 7.134 Zuschauer vor allem harte Zweikämpfe. Bildrechte: imago/Jan Huebner

So ergab sich die einzige Tormöglichkeit in den ersten 45 Minuten für besagten Beck nach einer Ecke. Aber auch dem Torschützenkönig der Dritten Liga fehlte an diesem Mittag die Präzision - sein Kopfball ging als Aufsetzer über den Halberstädter Kasten.

Cwielong vergibt die Entscheidung zwei Mal

Kurz nach Wiederanpfiff hätte sogar der Außenseiter in Führung gehen können, doch nach einen Flanke von links köpfte Germania-Verteidiger Florian Eggert knapp neben das Magdeburger Tor. Es kam, wie es kommen musste: Der Favorit schaffte aus dem Nichts das 1:0. Nach einer Freistoß-Eingabe legte Handke per Kopf auf Sowislo, der aus fünf Metern einköpfte. Germania-Trainer Andreas Petersen stand in Magdeburg im Mittelpunkt. Bildrechte: IMAGO

Die Halberstädter mussten nun aufmachen, Magdeburg konnte sich zurückziehen. Ein Konter des Drittligisten hätte in der 69. Minute fast die Entscheidung gebracht, aber der Schuss von Piotr Cwielong aus 20 Metern knallte nur an die Latte. Der Pole hatte noch eine weitere große Gelegenheit zum 2:0, in der 83. Minuten fehlten nach Pass von Tobias Schwede erneut nur ein paar Zentimeter. Nachdem Halberstadts Patrik Twardzik die letzte Chance zum Ausgleich

Das sagten die Trainer:

