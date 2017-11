Bildrechte: Picture Point

Beim 1:3 (0:1) zeigten die Leipziger zwar phasenweise gute Ansätze, insgesamt kam die Elf von Ralph Hasenhüttl aber zu selten gefährlich vor das Tor des Champions-League-Siegers von 2004. Zudem offenbarte Leipzig im Defensivspiel immer wieder Schwächen, vor allem bei Standards. Zwei Porto-Treffer fielen nach ruhenden Bällen. In der Tabelle rutscht Leipzig durch die Niederlage auf Platz drei in Gruppe G. Ein Überwintern in der Champions League ist damit aus eigener Kraft nicht mehr möglich.

RB-Trainer mischt die Mannschaft durch

Ralph Hasenhüttl ging das zweite Champions-League-Auswärtsspiel in Porto mit vier Veränderungen im Vergleich zum 0:2 beim FC Bayern an. Timo Werner, Yussuf Poulsen, Lukas Klostermann und Diego Demme nahmen zunächst auf der Bank Platz. Dafür rückten Jean-Kevin Augustin, Bruma, Bernardo und Kevin Kampl in die Startelf.

Die taktischen Vorgaben des RB-Trainers griffen in der Anfangsphase, denn die Leipziger traten nicht verunsichert auf und ließen sich von den körperlich robusten Portugiesen nicht den Schneid abkaufen. Erster Leidtragender der hohen physischen Belastung war Portos Angreifer Moussa Marega, der schon nach zwölf Minuten und einigen rabiaten Zweikämpfen verletzt ausgewechselt werden musste. Sein Team steckte den Verlust allerdings gut weg und profitierte kurz darauf von einer Leipziger Unachtsamkeit nach einem Eckball. Hector Herrera kam bei diesem Standard nahezu unbedrängt an den Ball und schob aus Nahdistanz zum 1:0 ein (13.).

Die Leipziger rappelten sich nach dem Rückstand schnell wieder auf und übernahmen die Spielkontrolle. Sie hatten mehr Ballbesitz, was jedoch auch kaum Torchancen bedeutete. Die gefährlichste Szene in der ersten Halbzeit kam durch einen Freistoß von Emil Forsberg, der von Torwart Jose Sa gerade noch aus dem linken oberen Eck gekratzt wurde (21.). Mehr gelang offensiv nicht. Augustin hing zumeist in der Luft und die Außen Bruma und Forsberg liefen sich regelmäßig fest. Mit 1:0 ging es in die Pause. Bildrechte: Picture Point

Werner bringt zunächt neuen Schwung

Nach dem Seitenwechsel bewies Ralph Hasenhüttl ein glückliches Händchen, denn der gerade erst eingewechselte Timo Werner sorgte mit seinem zweiten Ballkontakt für das frühe 1:1 (48.). Beflügelt durch den Ausgleich spielten die Sachsen zunächst präsenter in der Offensive, schnitten sich aber durch schwache Defensiventscheidungen wieder selbst ins Bein. Erst kam Danilo bei einer Ecke nahezu ungestört zum Kopfball und schickte das Leder nur knapp über das RB-Tor, dann kam Portos Nummer 22 erneut zum Kopfball, dieses Mal nach einem Freistoß, und machte aus Nahdistanz das Führungstor. Zwar erzielte er den Treffer aus abseitsverdächtiger Position, große Gegenwehr gab es von Seiten der Leipziger bei den entscheidenden Zweikämpfen allerdings auch nicht (61.).