Das Duell beim portugiesischen Vize-Meister ist eine Art Schlüsselspiel. Bei einem Punktgewinn stehen die Chancen auf ein Überwintern in der Königsklasse gut. "Wenn wir in Porto gewinnen, sieht es gut aus. Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns", weiß auch Trainer Ralph Hasenhüttl, der das Abschlusstraining bereits am Dienstagvormittag in Leipzig absolvierte. In Porto werden die Rasenballer keine weitere Übungseinheit bestreiten. Das Risiko, beim Training im Estadio do Dragao vom Gegner unter die Lupe genommen zu werden, war dem Coach wohl zu groß.

Wieder rechnen kann RB-Trainer Hasenhüttl wohl mit Naby Keita, der am Dienstag mit der Mannschaft trainierte. Der 22-jährige Mittelfeldspieler hatte sich beim Bayern-Auswärtskick am Sonnabend eine Schienbeinprellung zugezogen. "Es geht ihm besser, ich hoffe, dass es am Mittwoch geht", so Hasenhüttl. Gefehlt hat am Dienstag nur Stefan Ilsanker, der weiter an einem angebrochenen Zeh laboriert. Das Team landete am Dienstagnachmittag in Porto, wo RasenBallsport am Mittwochabend mit dem ersten Auswärtspunkt Geschichte schreiben will. Gut 1.100 Fans werden ihr Team nach Portugal begleiten.