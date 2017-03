Germania Halberstadt hat das Finale im FSA-Pokal erreicht. In der Vorschlussrunde setzte sich das Team von Trainer Petersen im Duell der Oberligisten 3:1 gegen den FSV Barleben durch. Für den Coach ist es bereits der fünfte Finaleinzug in Folge. Der Endspielgegner ist der Sieger des zweiten Vorschlussrundenduells, in dem der Hallensche FC und der 1. FC Magdeburg (19. April) aufeinandertreffen.