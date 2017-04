Jens Härtel: "Es war wichtig, in meinem dritten Pokalspiel gegen Halle endlich mal einen Sieg geholt zu haben. Das ist das, was am Ende zählt: Ergebnisse und dass wir in die nächste Runde eingezogen sind. Wenn man das Spiel so sieht, waren wir vielleicht auch der glückliche Sieger. Halle hatte in der ersten Hälfte viele gute Aktionen, zwar nicht die ganz klaren Chancen, aber sie haben mit viel Dominanz gespielt. Wir haben uns dann reingeschmissen, hatten Probleme mit dem System 3-5-2, haben das dann umgestellt auf ein 4-2-3-1, dann war es aus meiner Sicht auch stabiler. Trotzdem mussten wir hier Vollgas geben, weil auch Halle dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Wir waren heut am Ende die Glücklichen, nachdem wir zuletzt immer wieder Tiefschläge bekommen haben. So ist es im Fußball, das Blatt wendet sich dann eben."