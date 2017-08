Die FCM-Fans bescherten den Aktiven auf dem Rasen eine prächtige Pokal-Atmosphäre. Die Stimmung war grandios und die Magdeburger Spieler dankten es ihren Anhängern mit aggressivem Powerfußball, der Augsburg von der ersten Minute an Probleme bereitete. Von einem Zweiklassen-Unterschied war nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil: Magdeburg beeindruckte den Bundesligisten und kam mehrfach zu guten Tormöglichkeiten. Die erste hatte Michel Niemeyer schon in der 3. Minute. Augsburg-Keeper Marwin Hitz war aber zur Stelle und stellte schon früh unter Beweis, dass er in Pokallaune nach Magdeburg gekommen war.