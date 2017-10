Der Bundesligist, der sich in der Liga für seine leidenschaftlichen Auftritte bisher kaum belohnt hatte, kam in der ersten Hälfte nur zu wenigen Chancen. Dem Team von USV-Trainerin Katja Greulich unterliefen ungewöhnlich viele Fehlpässe. Für eine Führung der Thüringerinnen reichte es aber: Stürmerin Annalena Rieke traf in der 14. Minute.

Jessica King und Annalena Rieke beim Torjubel (Archiv). Bildrechte: IMAGO