Mitteldeutsche Teams im Europacup

Der FC Carl Zeiss Jena begeisterte in der Saison 1980/81 im Cup der Pokalsieger, lieferte unglaubliche Pokalabende im Ernst Abbe-Sportfeld ab. Das begann schon in der 1. Runde, als gegen den AS Rom nach einem 0:3 im Hinspiel ein 4:0 gelang. Im Achtelfinale wurde der FC Valencia (3:1, 0:1) eliminiert, es folgte das glückliche Weiterkommen gegen Newport County (2:2, 1:0) und der Triumph im Halbfinale gegen Benfica Lissabon (2:0, 0:1). Nur die Krönung fehlte. Im Endspiel gegen Dynamo Tblissi führte Jena durch Gerhard Hoppe, verlor am Ende aber unglücklich mit 1:2. Bildrechte: IMAGO