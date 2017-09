"Gänsehaut" war das Wort des Abends. Tausendfach wurde es am Mittwoch ausgesprochen. Von vielen der rund 40.000 Zuschauer, die eine Karte für RB Leipzigs erstes Champions-League-Spiel ergattern konnten, und auch von den Spielern. "Als die Hymne kam, hatte ich Gänsehaut", berichtete unter anderem Mittelfeldspieler Diego Demme. Abwehrspieler Lukas Klostermann nannte es "ein unbeschreibliches Gefühl und noch besser, als ich es mir vorgestellt hatte". Drei Monate lang, fügte Torhüter Peter Gulacsi hinzu, habe man auf diesen Tag gewartet und von der Hymne geträumt: "Es war ein schönes Gefühl!"

Ja, was die Gefühlslage angesichts dieses ersten Auftritts im Fußball-Olymp betrifft, war und ist man sich einig. Anders sieht es allerdings bei der Bewertung des 1:1-Unentschiedens gegen die AS Monaco aus. Stöbert man in den Kommentaren der sozialen Medien, so findet man bei den Fans fast nur Lob und Optimismus. Da ist viel von "Stolz" und "einem gelungenen Einstand" die Rede. Von einem „"bsoluten Achtungserfolg, der sich durchaus wie ein Sieg anfühlt". Die Mannschaft selbst jedoch wollte das so nicht unterschreiben. "Es war ein schönes Spiel, ein schöner Abend für uns alle", meinte unter anderem Kapitän Willi Orban, "aber unterm Strich ist da trotzdem so ein mulmiges Gefühl, weil wir besser spielen können. Mit etwas mehr Mut wäre heute mehr drin gewesen." Tor für RB Leipzig. Emil Forsberg erzielt den Treffer zum 1:0 und jubelt mit Diego Demme und Timo Werner. Bildrechte: Picture Point

Mit wackligen Beinen

Nachdenklich und kritisch äußerte sich auch Timo Werner. Vor dem Spiel wäre man mit einem 1:1 gegen den Favoriten der Gruppe G zufrieden gewesen. "Aber wenn man den Spielverlauf sieht, muss man sagen, dass wir das Spiel vielleicht nicht hergeschenkt haben, aber doch etwas liegen gelassen haben. Monaco war zu schlagen."Man habe ihnen angesehen, dass es für viele das erste Champions-League-Spiel war. "Da waren noch viele wacklige Beine dabei." Ähnlich sah es auch Abwehrspieler Marcel Halstenberg. "Beim Gegentor haben wir uns dämlich angestellt. Da hätten wir außen mehr Zugriff haben müssen. Und innen kann man das dann schwer verteidigen", erklärte er den Gegentreffer kurz nach dem viel umjubelten 1:0 durch Emil Forsberg.



Der schwedische Torschütze schaute auch nach dem Duschen noch etwas unglücklich aus der Wäsche. Und das lag auch, aber nicht nur an seiner relativ frühen Auswechslung in der 63. Minute. Es sei "ein besonderer Moment" gewesen, für RB Leipzig das erste Tor in der Champions League zu machen. "Aber natürlich war mehr drin. Das haben wir gespürt." Im ersten Spiel in der Königsklasse sei halt etwas Nervosität dabei gewesen. Stürmer Timo Werner findet das jedenfalls normal: "Wir sind jetzt etwas enttäuscht, aber man darf nicht übertreiben. Das war der französische Meister! Deswegen können wir heute erhobenen Hauptes nach Hause gehen." Jubel bei AS Monaco über den sofortigen Ausgleich durch Youri Tielemans. Bildrechte: IMAGO

Ein erster Schritt

So wie Yussuf Poulsen. Der Däne strahlte nach seinen ersten 94 Minuten Champions League ("Es war ein geiles Gefühl!") pure Zufriedenheit aus: "Viele haben erwartet, dass wir zu Hause wie zuletzt überlegen sein müssen. Aber das hier war Monaco, die standen letztes Jahr im Halbfinale. Gegen so einen Gegner kann man keine hundert Chancen erwarten." Der Punkt sei ein erster Schritt. "Wenn wir die Mentalität von heute in die nächsten Spiele reinpacken, werden noch mehr Punkte kommen."