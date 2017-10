Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

"Herzensangelegenheit"

RB Leipzig mag gut für die Gastronomie der Stadt sein. Die Hände reibt sich vor Ort derzeit aber ein ganz anderer Berufszweig: der der Kardiologen. Die Spiele des deutschen Vizemeisters jedenfalls können auch gesunde Herzen nicht ewig durchstehen. So wurden in der Bundesliga gegen Frankfurt (2:1), Köln (2:1) und Dortmund (3:2) zwar jeweils verdiente Siege eingefahren, auf eine Zittereinlage zum Schluss wollte RB aber nie verzichten. Aktueller Höhepunkt dieser kleinen Drama-Serie: der 3:2-Erfolg am Dienstagabend in der Champions League gegen den FC Porto.

"Das haben wir sehr gut überlebt", formulierte es Torhüter Peter Gulacsi in gebrochenem Deutsch wohl passender als gewollt und fügte hinzu: "Es wäre schön, das mal ruhiger zu Ende zu spielen.“ Ein möglicher Schlüssel dazu ist eine bessere Verwertung der eigenen Chancen, denn von denen hatte RB auch gegen den portugiesischen Tabellenführer genug. Mittelfeldspieler Kevin Kampl sieht das Problem allerdings nicht in der Offensive: "Wenn du in der Champions League drei Tore in der ersten Halbzeit schießt, dann ist das schon außergewöhnlich. Auch gegen den FC Porto. Man muss wertschätzen, wie wir nach vorn gespielt haben." Kevin Kampl (li.) und Sergio Oliveira Bildrechte: Picture Point

"Doofe Gegentore"

Ein berechtigter Einwand. Die Achillesferse der Leipziger ist wohl eher die Defensive. Sie gerät immer mal wieder ins Wanken. Und so wurden am späten Dienstagabend auch von den Spielern kollektiv die beiden Gegentore angeprangert. Yussuf Poulsen bezeichnete sie als „zu einfach“, Teamkollege Kampl nannte sie „doof“. Keeper Gulacsi betonte: „Da haben wir nicht gut verteidigt“. Dabei war das 1:1 ein kleines Déjà-vu: Wie gegen Monaco fiel der Gegentreffer kurz nach der eigenen Führung und in der entscheidenden Situation nach zwei verlorenen Kopfball-Duellen.

Anders als gegen die Monegassen konnte diesmal aber ein Dreier eingefahren werden. Und auch spielerisch hat RB Leipzig eine Schippe draufgelegt. Entscheidend für den Erfolg waren nicht zuletzt Kevin Kampl/ Naby Keita. Das "Sechser"-Duo rackerte in der Defensive (34 Balleroberungen) und sorgte mit Pässen in die Spitze für viel Gefahr. Besonders aufgefallen ist Keita, der eigentlich den Tanz auf der Rasierklinge bevorzugt, diesmal aber ausgesprochen mannschaftsdienlich spielte und - man glaubt es kaum - kein bisschen rotgefährdet war. "Wir ergänzen uns gut", erklärte Kampl hinterher: "Wenn der eine offensiv geht, weiß der andere, dass er hinten zu bleiben hat." Moussa Marega und Naby Keita (re.) Bildrechte: Picture Point

