"Es gab am Donnerstag vor einer Woche eine offizielle Anfrage von Koblenz. Für uns ist das denkbar. Wir stehen dem positiv gegenüber, haben dem Verein auch schon ein grobes Angebot gemacht“, sagte Hergesell. Hintergrund ist, dass die Koblenzer wegen Umbauarbeiten das eigene Stadion noch nicht nutzen können. Und in der näheren Umgebung hatte der Südwest-Regionalligist keine passende Spielstätte gefunden. "Das wäre natürlich ein Kuriosum. Wir rechnen mit einer Entscheidung bis Mitte nächster Woche“, so Hergesell, der sich natürlich über eine volle Hütte freuen würde.