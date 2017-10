Fußball | DFB-Pokal Entscheidung im Elfmeterschießen: Werner die tragische Figur gegen den FC Bayern

Hauptinhalt

2. Runde

RB Leipzig ist in der 2. Runde des DFB-Pokals am FC Bayern gescheitert. Der Vizemeister unterlag den Münchnern im dritten Aufeinandertreffen mit 5:6 nach Elfmeterschießen. In Unterzahl hatten sich die Leipziger am Mittwochabend lange gut gegen den deutschen Rekordpokalsieger geschlagen. Dann scheiterte Timo Werner an Sven Ulreich.

von Maria Köhler und Sven Kups (Leipzig)