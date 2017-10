Den FCB so früh aus dem Pokal zu kicken, schaffte zuletzt der 1. FC Magdeburg. Am 1. November 2000 ging es im Ernst-Grube-Stadion nach einem 1:1 ins Elfmeterschießen, in dem FCM-Schlussmann Miroslaw Dreszer gegen Jens Jeremies und Giovane Elber hielt. Ein ähnlicher Ausgang für RB Leipzig würde Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zufolge "bei allen Beteiligten hier noch mal einen weiteren Schub an riesiger Euphorie auslösen". Der 42-Jährige schob nach: "Wenn du den großen FC Bayern schlägst, dann ist das schon ein Ausrufezeichen."

Oliver Mintzlaff (Archiv) Bildrechte: IMAGO