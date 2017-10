Nur zwei Minuten später klingelte es erneut im Kasten von José Sá. Nach einer Fehlerkette der Portugiesen schaltete Augustin am schnellsten und traf zum 3:1 (40.). Doch das war noch nicht der Halbzeitstand. Nach einer Ecke für Porto war die Leipziger Defensive nicht aufmerksam und ließ Herrera am langen Pfosten völlig frei. Sein Kopfball ins Zentrum konnte Marcano zum Anschlusstreffer über die Linie drücken (44.). Der Schlusspunkt einer irren ersten Halbzeit.

In der Schlussphase übernahmen die Gäste das Kommando, konnten aber kaum zwingend vors Tor kommen, während Leipzig sich aufs Kontern beschränkte und somit stets gefährlich blieb. Aber Werner, Forsberg und Co. konnten den Sack nicht zumachen, sodass die Hausherren bis zum Schluss zittern mussten. Doch am Ende passierte nichts mehr und RB Leipzig konnte seinen ersten Sieg in der Königsklasse feiern.

Ralph Hasenhüttl: "Nach vorne waren wir sehr variabel, wir hatten sehr viel Speed in unseren Aktionen. Bei den Standardsituationen waren wir nicht so konsequent, wobei man beim ersten Tor sagen muss, dass wir da zu fair und zu ehrlich sind. Das war ein klares Foul an Klostermann, der weggestoßen wird. Da sind wir noch ein bisschen jung und naiv. Wir waren die klar bessere Mannschaft und sind jetzt in der Champions League angekommen. Für die nächsten Spiele sind wir zuversichtlich, dass wir weitere Siege landen können. Wir wollen in den beiden Auswärtsspielen so viel wie möglich mitnehmen."