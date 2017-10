Ligaform in der Champions League angestrebt

Nach dem mäßigen Saisonstart ist RB Leipzig zurück in der Spur. Das hat nicht zuletzt der überzeugende 3:2-Sieg gegen den Meisterschaftsaspiranten Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende gezeigt. Mit Powerfußball und schnellen Kombination wurde der BVB in seine Schranken gewiesen. Yussuf Poulsen Bildrechte: IMAGO

Dieses Kunststück soll auch am Dienstag gelingen, Leipzig strebt gegen den FC Porto im dritten Gruppenspiel den ersten Sieg in der Königsklasse an. Geht es nach Stürmer Yussuf Poulsen, stehen die Chancen nicht schlecht: "Wir sind eine Mannschaft, die gegen alle gewinnen kann. Mit dieser Mentalität müssen wir am Dienstag auflaufen".

Mit Werner von Beginn an?

Wer dieses Ziel am Dienstag von Beginn an verfolgen wird, ist noch unklar. Fest steht, dass Timo Werner wieder unter den ersten Elf stehen könnte. Davon geht zumindest Ralph Hasenhüttl aus: "Ich gehe davon aus, dass er wieder eine Option für die Startelf ist", so der Trainer. Neben Werner saßen auch Willi Orban, Diego Demme und Emil Forsberg gegen Dortmund zunächst auf der Bank. Auch dieses Trio ist gegen das portugiesische Spitzenteam eine Option. Timo Werner Bildrechte: Picture Point