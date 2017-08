Sein Team begann couragiert und hatte durch Alexander Ludwig die erste gefährliche Aktion. Von Scheu oder Respekt war jedenfalls nichts zu sehen. Die Thüringer nahmen die Zweikämpfe an und ließen Hoffenheim erst gar nicht zur Entfaltung kommen. Der Bundesligist konnte spielerisch in der ersten Halbzeit kaum glänzen und probierte es aus der Distanz. Dabei scheiterte Nadiem Amiri am gut reagierenden Philipp Klewin (15.). Auf der Gegenseite lag nach einem Konter ein Hauch von Torgefahr in der Luft, doch Merveille Biankadi spielte zu schlampig auf den mitgelaufenen Carsten Kammlott (31.).

Die Kraichgauer waren in der Folge optisch leicht überlegen, kamen aber nur selten gefährlich vor das Tor, weil die Angriffe einfach zu pomadig vorgetragen wurden. Die Erfurter hatten so alle Zeit der Welt, um die defensive Ordnung wieder herzustellen. Nur einmal wurde die RWE-Abwehr überrumpelt und prompt traf Sandro Wagner (41.). 1:0? Denkste! Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) entschied auf Abseits und lag damit goldrichtig. Erfurt rettete die Null in die Pause und das nicht mal unverdient. TSG-Coach Julian Nagelsmann war auf dem Weg in die Katakomben stinksauer und schimpfte wie ein Rohrspatz.

Samir Benamar (r.) jagt hinter Jeremy Toljan her. An Leidenschaft fehlte es RWE nicht. Bildrechte: IMAGO

Hoffenheim suchte die Lücke und Nadiem Amiri fand sie schließlich. In der 54. Minute stand der Flügelspieler nach einer Kurzpass-Staffette frei vor Klewin und schob zum nicht unverdienten 1:0 ein. Erfurt war um eine schnelle Antwort bemüht, kämpfte tapfer, kam aber zunächst nicht in Tornähe. Ludwig - der einst bei Hertha BSC kickte und aus den Niederungen der Landesliga (Stahl Riesa) nach Erfurt gewechselt war, zog aus 30 Metern ab, verfehlte den Kasten aber deutlich. Für Hoffenheim hätte Andrej Kramaric alles klar machen müssen. In der 74. Minute lief er nach einem Konter allein von der Mittellinie auf das Tor von Klewin, Samir Benamar jagte hinterher, störte kurz vorm Abschluss entscheidend und hielt seine Erfurter damit am Leben. In den letzten zehn Minuten brachte Krämer mit Bieber einen weiteren Stürmer und opferte dafür Innenverteidiger Florian Neuhold. Die Hoffnung loderte bei RWE, auch weil bei der TSG selbst nach der Führung vieles Stückwerk blieb. Dazu fehlte die Vollstrecken-Qualität. Allein in den letztzten zehn Minuten ließ Hoffenheim drei Riesen liegen. So traf Serge Gnabry das leere Tor nicht. Dies hätte sich um ein Haar gerächt, denn Erfurt setzte zur Schlussoffensive an. In der 89. Minute setzte sich Biankadi stark auf der linken Seite durch, scheiterte aber am 19-jährigen Schlussmann Gregor Kobel. Es war die größte Ausgleichschance für stark aufspielende Erfurter, die die Sensation knapp verpassten.