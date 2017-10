Auf ein volles Haus und einen Drittligisten darf sich Regionalligist Chemie Leipzig im Achtelfinale des Sachsenpokals freuen. Der FSV Zwickau wird im Alfred-Kunze-Sportpark gastieren. Das ergab die Auslosung der Runde der letzten 16 am Dienstag.

Am vorgesehenen Spieltag, dem 31. Oktober, empfängt zudem der VfB Auerbach den Titelverteidiger Chemnitzer FC. Zu einem reinen Viertliga-Duell kommt es zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und der FSV Budissa Bautzen. Beide Teams stehen sich übrigens diesen Sonntag im Liga-Betrieb gegenüber. Oberligist FC Eilenburg weiß noch nicht endgültig, wer der Gegner sein wird. Liga-Konkurrent Bischofswerda siegte in der 3. Runde bei Neusalza-Spremberg mit 3:1. Der Siebtligist legte gegen die Wertung des Spiels allerdings Einspruch ein. Alle Landespokal-Endspiele sollen am 21. Mai 2018 - Pfingstmontag - ausgetragen werden.