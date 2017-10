Direkt nach der Pause schlug der Favorit zurück. Eine Bogenlampe von Okan Aydin senkte sich zum 1:1 in die Maschen. In diesen Minuten hatte der CFC seine stärkste Phase. Marc Endres traf aus 18 Metern den Pfosten und den Nachschuss von Aydin rettete VfB-Schlussmann Stefan Schmidt mit einer Klasseparade. Dem eingewechseltten Danny Wild gelang mit einem 22-Meter-Geschoss die erneute Führung (69.). In der Schlussphase hätte Marcel Schlosser alles klar machen können, scheiterte mit einem Elfmeter aber an CFC-Schlussmann Kevin Kunz. Trotzdem gelang dem Viertligisten die Überraschung.



Besonders kurios an diesem Sieg: Bereits am 31. Oktober 2006 – also vor genau elf Jahren – gewann der VfB im Landespokal gegen den CFC. Damals jedoch im Elfmeterschießen. Angesichts der zahlreichen Unentschieden in letzter Zeit sagte Auerbach-Trainer Michael Hiemisch im Anschluss: "Heute mussten wir Farbe bekennen: entweder als Sieger oder als Verlierer vom Platz gehen. Der Sieg ist ein Riesen Gefühl für uns - für die Spieler und das Funktionsteam." Sein Chemnitzer Kollege sah das ähnlich: "Insgesamt war es ein enttäuschender Auftritt von uns. Wir müssen uns viel mehr Torchancen erspielen. Der Sieg für Auerbach geht in Ordnung."