Mühelos ist auch Budissa Bautzen in die nächste Runde marschiert. Die Oberlausitzer gewannen beim FSV Krostitz mit 4:0. Im Torgauer Hafenstadion hielt das Bollwerk des Siebtligisten immerhin 26 Minuten. Und trotz klarer Überlegenheit des Regionalligisten gab es nach einer Viertelstunde auch eine gute Schusschance für Krostitz. Dann aber führte Budissa nach einem schnellen Angriff über die linke Seite. Paul Milde lief in den Strafraum und spitzelte den Ball an Keeper Reik Schuster vorbei ins lange Eck. In der 38. Minute dann eine Art Vorentscheidung. Nach einer Eingabe von Josef Müller verlängerte der Krostitzer Enrico Köckeritz den Ball unglücklich zum 0:2 ins eigene Tor. Nach dem Wechsel machte Josef Müller nach einem Eckball in der 61. Minute den Deckel drauf. Den Schlusspunkt setzte schließlich Martin Hoßmang, der in der 76. Minute eine Eingabe veredelte.

Enrico Köckeritz köpft den Ball ins eigene Tor. Bildrechte: Torsten Zettl