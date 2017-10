Vor 328 Zuschauern übernahmen die Vogtländer von Beginn an das Kommando. Die Bemühungen belohnte in der 14. Minute Arlind Shoshi, der den Ball nach einem Zuspiel von Lukas Novy aus Nahdistanz in die Maschen setzte. Auch im Anschluss dominierte der VfB und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. Allerdings fehlte zumeist der letzte entscheidende letzte Pass durch die dichtgestaffelten Weixdorfer Abwehrreihen. Eine gute Chance auf 2:0 zu erhöhen, hatte in der 39. Minute Novy mit einem Pfostenschuss. Sechs Minuten später hatte der VfB mehr Erfolg: Nach einer Flanke von Danny Wild köpfte Sebastian Schmidt von der Fünfmeterlinie zum 2:0-Pausenstand ein.

Marcel Schlosser traf vom Elfmeterpunkt. (Archiv) Bildrechte: Picture Point

Auch in der zweiten Hälfte blieb Auerbach am Drücker. Nach einer Ecke von Marcel Schlosser erhöhte Marcin Sieber mit einem wuchtigen Kopfball auf 3:0 (53.). Trotz des Rückstandes wurden die Gastgeber nun mutiger. Die erste Chance hatte dabei Felix Röthig, der mit einem Schuss an VfB-Keeper Maximilian Rosenkranz scheiterte und auch beim Nachschuss im Auerbacher Schlussmann seinen Meister fand (55.). In der 75. Minute trug sich dann auch Schlosser in die Torjägerliste ein, als er nach einem vorausgegangenen Foul an Shoshi den fälligen Strafstoß sicher verwandelte. In der Nachspielzeit vergab auf der Gegenseite Richard Kluge noch die Chance zum Ehrentreffer, da der Weixdorfer per Foulelfmeter am erneut gut reagierenden VfB-Keeper Rosenkranz scheiterte.