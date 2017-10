Vor 150 Zuschauern eröffnete Stepan Vachousek bereits nach 57 Sekunden den Torreigen. Auch danach nahm der Regionalligist die Partie ernst und zog bis zur Pause auf 7:0 davon. In der zweiten Hälfte schalteten die Gäste einige Gänge herunter. Dennoch musste der SVN noch zwei Buden hinnehmen. Insgesamt war Josef Marek mit vier Treffern der erfolgreichste Torschütze. Naunhof kämpfte zwar bis zuletzt um den Ehrentreffer, doch die Abwehr des kaum geprüften Keepers Patrik Klouda verteilte keine Geschenke.

“Meine Jungs hatten das Spiel sehr ernst genommen. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. In der zweiten Hälfte war die Konzentration nicht mehr ganz so hoch. Für uns war es wichtig, das Spiel ohne Gegentor abzuschließen“, analysierte FCO Coach Vragel da Silva den Auftritt seines Teams.