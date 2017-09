Der Hallesche FC hat das Achtelfinale des FSA-Pokals erreicht. Der Elf von Rico Schmitt reichte am Samstag ein 2:0 (1:0) bei Verbandsligist Romonta Amsdorf. Vor 671 Zuschauern in Amsdorf war die Leistung des HFC vor allem in der ersten Halbzeit enttäuschend. Zwar begannen die Drittliga-Profis druckvoll und gingen nach einer Drangphase durch Petar Sliskovic mit 1:0 in Führung, doch ab dann fand die erste Halbzeit weitgehend im fußballerischen Niemandsland statt. Halle kontrollierte zwar Gegner und Ball, doch weitere Torchancen gab es nicht.

Petar Sliskovic (re.) brachte den HFC auf Kurs. (Archiv) Bildrechte: IMAGO