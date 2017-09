Ein Lupfer von Biankadi brachte RWE früh auf Kurs (3.). Zwischen der 21. und 26. Minute münzte der Favorit seine Überlegenheit durch Kurz, Huth und Razeek in gleich drei Treffer um. Kurz traf aus 17 Metern platziert ins rechte Eck. Als Razeek rechts einen Ball noch von der Torauslinie kratzte, stand Huth in der Mitte goldrichtig (24.). Auch Razeek selbst kam zum Zug, als er nach einem Abklatscher von FSV-Schlussmann Konjevic abstaubte. Brückner legte mit schöner Einzelaktion kurz vor der Pause nach (42.). Einzige Gelegenheit des Sechstligisten, der mit drei Siegen und 11:2 Toren glänzend in die Saison gestartet war: Ein Kopfball des sehr freien Mittelfeldmanns Mueller, der die Kugel aber drüber setzte (35.).

In der zweiten Hälfte landete ein abgefälschter 18-m-Freistoß des zur Pause eingewechselten Dennis Slamar nur knapp neben dem Tor (52.). Acht Minuten später hatte Jena mehr Erfolg: Nach einem sehenswerten Sololauf scheiterte Günther-Schmidt mit einem Schuss an Teichmann, der den Ball aber nicht festhalten konnte. Im Stile eines Abstaubers versenkte schließlich Dietz die Kugel zum 2:0 in die Maschen. In der 73. Minute hatte Günther-Schmidt Pech, als sein Schuss von der Strafraumgrenze nur an den rechten Pfosten knallte. 120 Sekunden spielte der Neuzugang vom FC Augsburg erneut die halbe Abwehr aus und Joker Maximilian Wolfram schob aus Nahdistanz zum 3:0 ein (75.). Trotz des Rückstandes steckten die Gastgeber nicht auf und waren um seltene Nadelstiche bemüht, allerdings fehlte die Durchschlagskraft. So blieb es am Ende beim verdienten 3:0 der Jenaer.