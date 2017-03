Halle übernahm von Beginn an das Kommando und legte los wie die Feuerwehr. Die erste Großchance hatte Sascha Pfeffer mit einem 20-Meter-Schuss, der am linken Pfosten landete. Trotz klarer Dominanz tat sich der Drittligist mit den tiefstehenden Gastgebern schwer. Es fehlte an zündenden Ideen, den Abwehrriegel zu knacken. Dies gelang nach 24 Minuten Dorian Diring, der mit einem Schuss aus der zweiten Reihe für die hochverdiente Führung sorgte. Auch danach blieb der HFC am Drücker und erspielte sich weitere gute Gelegenheiten, doch es fehlte an der nötigen Präzision. Somit blieb es bis zur Pause beim knappen 1:0.