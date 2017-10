Uwe Neuhaus (Dynamo Dresden): "Es sah lange so aus, als ob wir Freiburg Paroli bieten können. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Das Risiko von Fehlern nehmen wir dabei in Kauf. Es war heute für uns ein Lernprozess, im richtigen Moment die richtige Lösung zu finden. Die waren nach der Führung bei den drei Gegentoren falsch. Aber ich bin weit davon entfernt, deshalb unsere komplette Spielweise in Zweifel zu ziehen.