SGD-Mittelfeldspieler Manuel Konrad erklärte: "Der Favorit ist der SC Freiburg, aber im Pokal ist alles möglich. Wir haben Selbstvertrauen und wollen natürlich an die Leistung von gestern anknüpfen." Bei der Pressekonferenz am Montag bezog er sich auf das Ligaspiel beim 1. FC Nürnberg, in dem sich die "Schwarz-Gelben" nicht für ihre starke Leistung belohnt hatten. Dynamo verlor mit 1:2. Konrad gab zu: "Die Enttäuschung ist noch vorhanden, aber jetzt wartet das nächste Highlight auf uns. Wir können trotzdem mit breiter Brust nach Freiburg fahren."