Der Landesklasse-Vertreter zeigte sich in den ersten 45 Minuten sehr mutig. Das Team, das von Lok-Legende Matthias Liebers trainiert wird, hielt die Partie zunächst recht offen und hatte auch eine richtig gute Chance. Manuel Sengewald nagelte einen Freistoß in der 13. Minute an die Latte. Im Gegenzug scheiterte René Weinert am stark reagierenden Fabian Ziehm. In der 20. Minute hatte Andy Trübenbach vom Punkt die Chance zur Führung, säbelte den Ball aber zwei Meter über die Latte. Auch danach hatte Trübenbach kein Schussglück, traf Außennetz und scheiterte an Ziehm. So musste ein weiterer Elfmeter herhalten. Der gefoulte Weinert traf in der 41. Minute unhaltbar ins linke untere Eck.

Musste nicht zittern: ZFC-Trainer Heiko Weber. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister