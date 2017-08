Anders als Ralf Rangnick bei der Spielvereinigung Unterhaching (0:3-Pokal-Niederlage) setzte Ralph Hasenhüttl auf seine besten Spieler. Somit schafften es die Neuzugänge Konrad Laimer und Bruma in die RBL-Startelf. Dominik Kaiser, der früher mit Dorfmerkingens Torwart Christian Zech bei Normannia Gmünd gespielt hatte, saß anfangs zunächst auf der Bank. Für einen kleinen Plausch unter alten Bekannten blieb aber schon vor dem Anpfiff in der Ostalb-Arena Aalen Zeit.

Von dort sah er einen Einstand nach Maß. Yussuf Poulsen nahm den Ball in einer Drehung mit und bindete drei Gegenspieler. Damit hatte Marcel Sabitzer Platz und schoss mit rechts zur 1:0-Führung in die linke Torhälfte (3.). Danach verwertete der Champions-League-Teilnehmer aber seine Chancen nicht. Confed-Cup-Torschützenkönig Timo Werner scheiterte mit einem Elfer an Zech. Des Weiteren stand er im ersten Durchgang mindestens dreimal im Abseits. Dorfmerkingen verteidigte clever. Die Mannschaft von Helmut Dietterle ließ keine großen Lücken.