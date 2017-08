Im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Heidenheim fehlte nur ein Akteur. Fabio Kaufmann spielte für Calogero Rizzuto. Bei über 30 Grad Celsius erlebten die Gäste allerdings einen katastrophalen Start. David Blacha versenkte einen abgefälschten Ball aus 17 Metern im rechten oberen Eck - 0:1 (4.). Martin Männel sah den Schuss erst spät und musste nur drei Minuten wieder hinter sich greifen. Robert Andrich flankte von links und am langen schob Stephan Andrist vollkommen frei ein - 0:2 (7.). Die viel bissiger agierenden Hausherren machten einfach so weiter. Einen Kopfball von Manuel Schäffler aus Nahdistanz lenkte Männel über die Querlatte (18.). Alf Mintzel zirkelte das Leder noch aus 19 Metern an das rechte Lattenkreuz der Sachsen (38.). Da Kaufmann schon wieder draußen, Christian Tiffert hatte ihn bereits nach 21 Minuten ersetzt, um mehr Struktur ins Team zu bekommen. Bis auf drei harmlose Schüsse von Tiffert, Cebio Soukou und Pascal Köpke kam aber in der Offensive nichts dabei heraus.

Bildrechte: IMAGO