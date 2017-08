Nun nahm die Partie ihren erwarteten Verlauf: Dynamo ging kurz nach Wiederanpfiff durch einen sehenswerten Freistoß von Philip Heise in Führung, der den Ball aus 16 Metern ins kurze Eck schlenzte (49.). Aosman hätte in der 63. Minute den Deckel draufmachen können, ihm versprang jedoch am Elfmeterpunkt frei vor Keilmann stehend der Ball. Daniel von der Bracke schreit seine Wut heraus, während die Dresdner Spieler jubeln. Bildrechte: IMAGO

Ein Youngster hält den Sieg fest

Und so wurde es doch noch einmal spannend, denn die TuS schaffte nach einem schönen Solo von Dimitrios Popovits das 2:2 (80.). Jetzt überschlugen sich die Ereignisse: Erst schlug Dynamo wieder zurück durch einen sehenswerten Schlenzer von Aosman (84.), dann hatte Koblenz die große Chance auf den erneuten Ausgleich. Aber Schubert hielt den zu mittig geschossenen Elfer (den Florian Ballas verschuldet hatte) von Glockner (85.). Dresdens Schubert hält den Elfmeter von Glockner.

Der Zweitligist brachte die Führung schließlich im strömenden Regen über die Zeit und steht nun in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

Das sagten die Trainer:

Uwe Neuhaus (SGD): "Es war ein typisches Pokalspiel. Es soll wohl oft so sein, dass da ein Zwei-Klassenunterschied keine Rolle spielt. Kompliment an Koblenz. Sie waren griffig, giftig und körperlich robust. Wir haben uns lange schwer getan, Räume zu finden. Nach dem 2:1 hätten wir unsere Chancen besser nutzen und den Sack zumachen müssen. So war der Ausgleich fast folgerichtig. Danach haben wir noch Glück, dass Schubert den Elfmeter hält. Was am Ende zählt ist, das wir in der nächsten Runde stehen."

Petrik Sander (TuS Koblenz): "Das Spiel lief wie von uns vorgestellt. Wir wollten Dresden aus der Kompaktheit empfangen, sie im Spielaufbau stören. Wenn du eine Chance haben willst, brauchst du ein wenig Glück und einen Gegner, der nicht seinen besten Tag erwischt. Heute waren wir sehr nah dran und sind immer wieder zurückgekommen. Das rechne ich dem Team hoch an. Am Ende ist es bitter, dass wir uns nicht den Lohn für diese Monsterleistung abgeholt haben. Ich hätte das gleiche Spiel sehr gern in Koblenz gesehen. Da wären unsere Chancen sicher noch größer gewesen. Zum Schluss noch ein riesiges Kompliment an die Dynamo-Fans."