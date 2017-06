Wie viele deutsche Fußballmannschaften aus unterschiedlichsten Ligen waren auch die Akteure der Sportfreunde Dorfmerkingen zu ihrer Saisonabschlussfahrt nach Mallorca aufgebrochen. Der Sechstligist aus Württemberg feierte am Sonntag das Erstrunden-Los im DFB-Pokal - RB Leipzig - im berühmt-berüchtigten Lokal "Bierkönig". Allerdings ging in der Freude über das anstehende Duell mit dem Vizemeister der WFV-Pokal verloren. Diesen hatten sich die Dorfmerkinger mit einem 3:1-Sieg bei den Stuttgarter Kickers am 25. Mai gesichert und somit die Qualifikation für den DFB-Pokal geschafft.

Da war der Pokal noch da: Nach dem 3:1-Triumph am 25. Mai über die Stuttgarter Kickers. Bildrechte: IMAGO