Der Hallesche FC präsentierte sich von Anfang an spielfreudig und überlegen. Wie schon in der 3. Liga, wo der HFC bisher acht Tore in vier Spielen markierte, zeigte sich die Elf von Rico Schmitt torhungrig. Im ersten Durchgang glänzte Martin Röser gleich mit vier Treffern. Zudem trugen sich Neuzugang Mathias Fetsch und Hilal El-Helwe vor der Pause jeweils zweimal in die Torschützenliste ein. Als Vorbereiter waren vor allem Fabian Baumgärtel und Tobias Schilk wertvoll.