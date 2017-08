Fußball | DFB-Pokal Topspiel RB Leipzig - Bayern live in der ARD

Hauptinhalt

Gleich zwei Champions-League-Teilnehmer treten in der 2. Runde des DFB-Pokals in Mitteldeutschland an: Die Partie der Bayern bei RB Leipzig gibt es live im Free-TV. Die Magdeburger empfangen Dortmund einen Tag früher.