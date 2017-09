RWE-Sportmanager Torsten Traub Bildrechte: IMAGO

Titelverteidiger Rot-Weiß Erfurt steigt erst in der 2. Hauptrunde ein. Als die 1. Runde ausgetragen wurde, verlor RWE im DFB-Pokal gegen Hoffenheim. Am Samstag geht es zum FSV Martinroda (15 Uhr im MDR-Livestream). Der Thüringenligist, das ist die 6. Liga, hat mit drei Siegen und 11:2-Toren einen astreinen Saisonstart hingelegt. Im Gegensatz zu den Landeshauptstädtern in der 3. Liga. Bislang stehen Aufwand und Ertrag in keinem guten Verhältnis. Sportmanager Torsten Traub sagte: "Wir haben den FSV zweimal beobachtet und uns über die Gegebenheiten vor Ort informiert. Es ist ein sehr kleiner und schmaler Platz. Wir werden sicher nicht den Fehler machen und sie unterschätzen. Ihr Trainer sowie einige Spieler sind Ex-RWE'ler, die hochmotiviert sein werden." Auch in der Vorschau auf der FSV-Homepage wird der Platz erwähnt: "Größte Aufmerksamkeit wird in diesem Spiel besonders von den Assistenten gefordert. Der kleine Rasenplatz ist besonders für strittige Abseitssituationen aus der Vergangenheit schon mehrmals in die Diskussion geraten." Für Martinroda, eine Gemeinde mit nur 822 Einwohnern, ist es ein "Highlight der Martinrodaer Sportgeschichte".