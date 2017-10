Fußball | Thüringenpokal Kleine Scholl-Show im Nord-Duell / ZFC müht sich ins Viertelfinale

Hauptinhalt

Achtelfinale

Unterschiedlicher hätten die beiden Thüringenpokal-Achtelfinalpartien von Nordhausen und Meuselwitz kaum sein können: Während Wacker in Erfurt Lust aufs Toreschießen hatte, mühte sich der ZFC in die nächste Runde. Die Nordhäuser siegten im Nord-Duell beim FC Erfurt Nord 8:0. Meuselwitz gewann mit 4:1 im Elfmeterschießen in Rudolstadt.