Die hochfavorisierten Gäste übernahmen im mit 5.037 Zuschauern gefüllten Friedensstadion mit dem Anpfiff erwartungsgemäß das Kommando. Im Spiel des Jahres waren die Gastgeber vor allem um eine sichere Defensive bemüht. Vom vermeintlichen Vater-Sohn-Duell gab es in den Anfangsminuten jedoch nichts zu sehen. Stattdessen entwickelte sich ein Duell zwischen Freiburgs Florian Niederlechner und Germania-Schlussmann Paul Büchel. So tauchte der Breisgauer immer wieder auf der linken Abwehrseite der Halberstädter auf und scheiterte gleich dreimal (6./13./16.) am glänzend reagierenden Büchel. Auch in der 30. Minute, als Niederlechner den Ball scharf in den Strafraum brachte und Christian Günter abzog, war Büchel auf dem Posten.