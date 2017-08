Innenverteidiger Willi Orban ergänzte: "Die Vorfreude ist riesig. Wir wollen von Beginn an zeigen, dass es keine Zweifel gibt, wer in die zweite Runde einzieht." Dabei wird Orban den Bundesligisten als Kapitän auf den Platz führen. Damit löst er Dominik Kaiser ab, der in der vergangenen Saison nur siebenmal in der Startelf gestanden hatte. Hasenhüttl erklärte: "Er ist ein Spieler, der immer vorangeht. Ich wünsche ihm eine ähnlich erfolgreiche Saison und dass ihm dieses Amt auftrieb gibt." Orban sagte: "Das ist ein Riesen-Vertrauensvorschuss vom Trainer und der Mannschaft."

Willi Orban trifft im DFB-Pokal: Er markiert beim 3:0-Sieg bei Union Berlin das 1:0 für Kaiserslautern. Bildrechte: IMAGO