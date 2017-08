Seitdem haben es die Elbestädter nicht mehr in die zweite DFB-Pokalrunde geschafft. 2015/16 konnte sich sich der FCM nicht für den Wettbewerb qualifizieren, in der Vorsaison kam das Aus wieder im Elfmeterschießen - diesmal gegen Eintracht Frankfurt.

Nun treffen die Magdeburger erneut auf die Augsburger und ein Weiterkommen erscheint wie 2014 nicht so unwahrscheinlich. Der FCM ist inzwischen ein gestandener Drittligist, der als Abschlussvierter zweimal an die Tür zur Zweiten Bundesliga klopfte. Auch in dieser Spielzeit läuft es nach dem verbockten Auftakt in Großaspach mittlerweile richtig gut, nach drei Siegen am Stück steht der "Club" in der Tabelle momentan auf Rang sechs.