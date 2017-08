Nach mehr als acht Jahren gastiert der DFB-Pokal wieder in Erfurt. Rund 9.000 Zuschauer werden erwartet, wenn am Sonnabend (18.30 Uhr) Champions-League-Qualifikant Hoffenheim in die Thüringer Landeshauptstadt kommt.

Durch den Gewinn des Thüringenpokals darf RWE beim DFB-Pokal ran. Bildrechte: IMAGO