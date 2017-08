Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue will den kompletten Fehlstart abwenden und am Sonntag (18.30 Uhr) das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison feiern. In der ersten Runde im DFB-Pokal trifft das aktuelle Schlusslicht von Liga zwei auf den ambitionierten Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden. "Wir wollen unbedingt in die 2. Runde", machte Trainer Thomas Letsch auf der Pressekonferenz am Freitag klar.