Für das Spiel setzt Neuhaus auf eine offensive Ausrichtung, wobei es einige Wechsel in der Anfangself geben wird. Wie dieser aussehen wird, ließ der Dynamo-Coach jedoch noch offen. Fest steht hingegen, dass Pascal Testroet, Niklas Hauptmann und Justin Löwe nicht spielen werden. Hinter dem Einsatz des finnischen Stürmers Eero Markkanen steht noch ein Fragezeichen. Die Entscheidung darüber wollte Neuhaus am Nachmittagstraining am Donnerstag fällen.

Zwickau - Das Ausweichquartier

Lucas Röser erwartet eine gute Stimmung im westsächsischen Zwickau. Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie Den Umstand, dass das Pokalspiel in Zwickau stattfinden wird, bewertete Neuhaus indes als Vorteil. Ähnlich sah das auch Lucas Röser, für den es der erste Einsatz im DFB-Pokal sein wird. Der Dynamo-Stürmer erklärte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag: "Ich freue mich, dass wir morgen eine breite Unterstützung haben und auch eine sehr kurze Anreise." Von Dynamo-Seite erwartet man im Übrigen mehr als 4.000 Dresden Fans in Zwickau.