Die Wahrscheinlichkeit für ein Weiterkommen der Germania ist nicht sonderlich hoch. Die Hoffnung will Andreas Petersen aber dennoch nicht aufgeben. "Ich hoffe, dass Nils von Beginn an spielt. Und ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, ihn auszuschalten." Auf einen Einsatz hofft auch Nils Petersen: "Er ist laut genug, ich werde wahrnehmen, dass er da ist. Ich hoffe, dass er auch wahrnimmt, dass ich da bin und dass ich meine Aufgabe erledige. Und das heißt, Tore schießen."

Streich: "Unter allen Umständen den Sieg" Bildrechte: IMAGO

Während in Halberstadt das Spiel des Jahres steigt, hofft Freiburg, dass man sich nicht blamiert. SC-Trainer Christian Streich mahnt sein Team daher zur Konzentration. "Wir wollen unter allen Umständen den Sieg, wir brauchen positive Ergebnisse", sagt der Coach, der mit seinem Team in der Vorwoche den Sprung in die Europa-League-Playoffs verpasste. "Wir müssen mit einer sehr guten Einstellung ins Spiel gehen. Alles andere wäre fahrlässig und dumm." Und auch Nils Petersen weiß, dass eine Niederlage beim Außenseiter nicht nur eine Blamage wäre, sondern zugleich den Druck eine Woche vor dem Bundesliga-Start massiv erhöhen würde.