Immer mit 100 Prozent dabei: Andreas Petersen. Bildrechte: IMAGO

Auf der anderen Seite Germania Halberstadt: Oberligist, Gast, Außenseiter. Aber vor allem in der Liga noch mit einem großen Ziel: In der letzten Partie kann die Mannschaft von Coach Andreas Petersen den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga schaffen.



Die Gemeinsamkeit beider Mannschaften: Sie sind bereits vor dem Finale im Landespokal für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Denn Magdeburg ist als Tabellenvierter der 3. Liga automatisch dabei, Halberstadt rutscht dadurch ins Konzert der Großen auch bei einer Niederlage nach. Auch nicht übel: In der ersten Runde des DFB-Pokals kassiert jeder Verein um die 150.000 Euro.