Gut einen Monat nach den ersten acht Partien wird am Wochenende auch der Rest der 2. Runde im FSA-Pokal ausgespielt. Der Hallesche FC steht bereits im Achtelfinale. Dort möchte Regionalligist Germania Halberstadt auch gern hin. Am Freitag (19:30 Uhr) empfängt das Team von Andreas Petersen den 1. FSV Nienburg aus der Landesklasse 3 (8. Liga). Aufgrund von Baumaßnahmen rund um den Sportplatz in Nienburg wurde die Partie nach Halberstadt verlegt.