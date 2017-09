FCM-Torjäger Christian Beck Bildrechte: IMAGO

Dort unterlag man Gastgeber Magdeburg mit 0:1. Der FCM tritt am Samstag (15 Uhr im MDR-Livestream) bei Schwarz-Gelb Bernburg an. Das ist ebenfalls ein Landesligist, wobei der Aufstieg in diese Klasse 2016 als der größte Erfolg der Vereinsgeschichte beschrieben wird. Nun wird wieder Geschichte geschrieben. Das Aufeinandertreffen mit dem Klub aus der Landeshauptstadt wird von den Bernburgern als das "Spiel der schwarz-gelben Vereinsgeschichte" beschrieben. Mehr geht nicht für die Saalestädter. Der FCM glänzte nicht nur im DFB-Pokal , sondern auch in der Liga: Da ging es mit fünf Siegen in Folge hinauf auf Rang zwei. Dass Torjäger Beck am Mittwoch seinen Vertrag verlängerte, war dann das Sahnehäubchen.