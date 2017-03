Fußball | Pokalwettbewerb Lok, Halberstadt & Wacker als Favorit

Halbfinale

Am Sonntag steht in den Landespokalen das Halbfinale auf dem Programm. Dem Sieger winkt bei einem weiteren Erfolg der Einzug in den DFB-Pokal. Dementsprend leidenschaftlich dürfte es am Sonntag zur Sache gehen.