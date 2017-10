Nach dem ersten Auswärtspunkt in der Liga tritt die BSG Chemie Leipzig am Sonnabend (14 Uhr) im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark von Hoyerswerda an. Dorthin weicht der SV Zeißig aus, der eigentlich im Süden der 34.000-Einwohner-Stadt beheimatet ist. In der Landesklasse Ost (7. Liga) verrichten die Mannen von Trainer Stefan Hoßmang, Bruder des Ex-Profis Thomas, ihren Dienst. Dort holte sich der SVZ zuletzt vier Pleiten in Folge ab. Am Tabellenende stehen übrigens zwei namhafte Vereine: Der Dresdner SC und Borea Dresden.