Für die Auerbacher wäre ein Erfolg im Pokal auch wichtig für die allgemeine Stimmung. Gerade in der Liga läuft es derzeit nicht rund. In den letzten fünf Spielen gab es lediglich drei Punkte und keinen Sieg. Komfortabler sieht es beim CFC aus. Nach einem sehr mäßigen Saisonstart konnten die Himmelblauen zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen mitnehmen. Was das alles wert ist, zeigt sich am Dienstag um 13:30 Uhr im VfB-Stadion in Auerbach.