Eine Nullnummer gab es in der Regionalliga in Bautzen. Bildrechte: Torsten Zettl

Doch am Mittwoch kommt es im Achtelfinale erst einmal zum Duell Lok gegen Budissa Bautzen. Und die Loksche hatte zuletzt auf der Müllerwiese beim 0:0 viel Mühe gehabt. Diesmal wird in Leipzig unter Flutlicht und vor deutlich größerer Kulisse gespielt. Die Loksche erwartet den Gegner äußerst defensiv. In der Halbzeitpause werden übrigens die Viertelfinals des Landespokals ausgelost. Von Lok-Legende Henning Frenzel.