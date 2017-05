Am Montag kamen sich Köhler und sein Leipziger Kollege Heiko Scholz schon einmal näher im Rahmen der Pressekonferenz des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV). "Wir brauchen am Mittwoch einen sehr guten Tag und auch ein bisschen Glück und dann dürfen wir vom Titel vielleicht träumen", meinte Scholz, während sein Chemnitzer Pendant betonte, wie gern sein Team in der nächsten Saison im DFB-Pokal spielen möchte.